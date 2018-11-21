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Teyzesinin 5. kattan attığı yeğeni hayata tutundu

Kırıkkale'de akli dengesi bozuk teyzesi tarafından 5. katın balkonundan aşağıya atılması sonucu ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Zümra Işık, hayata tutundu. 10 günlük tedavi sonrasında hayati tehlikeyi atlatan küçük Zümra, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:48
Teyzesinin 5. kattan attığı yeğeni hayata tutundu

5 Kasım'da Selim Özer Mahallesi Şehit Polis Cevdet Ocak Caddesi'nde akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 1,5 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katın balkonundan aşağı atmıştı. Beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük Zümra, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde 10 gündür tedavi görüyordu. Yapılan tedaviler sonrasında hayata tutunmayı başaran küçük Zümra, evine sağlıklı bir şekilde dönerek ailesini sevince boğdu. Şimdi ise kardeşleriyle birlikte evinde oyun oynuyor. Zihinsel engelli teyzesi S.E.'nin ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

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Teyzesinin 5. kattan attığı yeğeni hayata tutundu
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