Teyzesinin 5. kattan attığı yeğeni hayata tutundu

5 Kasım'da Selim Özer Mahallesi Şehit Polis Cevdet Ocak Caddesi'nde akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 1,5 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katın balkonundan aşağı atmıştı. Beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük Zümra, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde 10 gündür tedavi görüyordu. Yapılan tedaviler sonrasında hayata tutunmayı başaran küçük Zümra, evine sağlıklı bir şekilde dönerek ailesini sevince boğdu. Şimdi ise kardeşleriyle birlikte evinde oyun oynuyor. Zihinsel engelli teyzesi S.E.'nin ise İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam ediyor.