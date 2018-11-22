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14 yaşında nişanlanan kız çocuğu 7 gündür kayıp

'da 14 yaşında sevdiği gençle nişanlanan kız çocuğundan ailesi bir haftadır haber alamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:19
14 yaşında nişanlanan kız çocuğu 7 gündür kayıp

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmeyen 14 yaşındaki N.D., bir süre önce sevdiği gençle nişanlandı.

16 Kasım günü annesi Emine Demirci (35) komşularıyla otururken kızı N.D.'den kahve yapmasını istedi. Bu sırada evden çıkan kız çocuğundan aile o günden sonra bir daha haber alamadı.

Anne Emine Demirci polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 7 gün geçmesine rağmen 14 yaşındaki kız çocuğundan bir türlü haber alınamadı. Anne Demirci, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kaybolduktan hemen sonra telefonunu aradım ancak kapalıydı. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Kendi isteğiyle nişanlanmıştı. Bir haftadır bulunamadığı için karşı taraf nişanı da attı. Kızım şimdi ne yapar nerede kalır. Ona bir şey olmasından korkuyorum" diye gözyaşlarına boğuldu. Kızına da seslenen Amine Demirci, "Kızım ne olur evine dön, biz seni çok seviyoruz" dedi.

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14 yaşında nişanlanan kız çocuğu 7 gündür kayıp
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