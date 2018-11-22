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A101 aktüel ürünler kataloğu satışta! Bugün indirimli ürünler listesinde neler var? Tam liste

Merakla beklenen belli oldu. Her hafta Perşembe günleri müşterilerine birbirinden farklı sunan A101 marketler zincirinin, Perşembe aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftanın sürpriz ürünü olarak Full HD Smart LED TV öne çıkarken General Mobile GM 8 GO cep telefonu da oldukça dikkat çekiyor. İndirimli ürünlerin tam listesine haberimizin detaylarından ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz. İşte, 22 Kasım Perşembe bu hafta ürünler listesi.

Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 09:49
A101 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu satışta! Bugün indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Tam liste

Vatandaşların büyük ilgiyle takip ettiği A101 aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta 22 Kasım Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında televizyon, akıllı telefon, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, mutfak mobilyaları, çikolatalar, beyaz peynir, çay, bahçe eşyaları, şarjlı matkap, taş kesme makinası gibi birbirinden kaliteli eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 22 Kasım A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi!

Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında kadın erkek her vatandaşın evde kullandığı yiyecekler, belli başlı mutfak gıdaları, teknolojik aletler, saklama kapları ve mobilyalar dikkat çekiyor.

22 KASIM PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

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A101 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu satışta! Bugün indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Tam liste
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