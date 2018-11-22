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'da tefeci operasyonu

'da polisin 'tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet ve tapu senediyle evrak ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 15:39
Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheliye ait 6 ayrı adres ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 33 senet, 6 sözleşme senedi, 2 alacak verecek hesabının tutulduğu ajanda, 7 tapu senedi, 2 çek ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Operasyon sonrası 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Tefecilik' suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrolle bırakılırken, 2'si tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu
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