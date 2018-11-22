Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheliye ait 6 ayrı adres ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 33 senet, 6 sözleşme senedi, 2 alacak verecek hesabının tutulduğu ajanda, 7 tapu senedi, 2 çek ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Operasyon sonrası 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Tefecilik' suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrolle bırakılırken, 2'si tutuklandı.