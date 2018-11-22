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Akü hırsızı sevgililer

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 14:23

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da park halindeki araçlardan akü ve teyp çalan M.C. ve sevgilisi S.G. ile arkadaşları İ.H.E., yakalandı. Şüphelilerin 12 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.
Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana geldi. Park halindeki araçlardan akü ve teyp çalınmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Onlarca kamera görüntüsü üzerinde saatlerce inceleme yapan polis, hırsızlıkları, M.C. ve sevgilisi S.G'nin gerçekleştirdiğini, İ.H.E'nin de onlara yardım ettiğini belirledi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
12 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan M.C. ve sevgilisi S.G'nin gözaltına alındıktan sonra emniyete tek kelepçeyle sevk edilmesi dikkat çekti.

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Akü hırsızı sevgililer
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