BİM aktüel ürünler yarın satışa çıkıyor! İşte 23 Kasım Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri kataloğu tam liste!

BİM güncel aktüel ürünler listesiyla siz de birbirinden farklı ve özel ürünleri indirimli fiyatlarıyla satın alma şansı yakalayın. Enflasyonla mücadele paketi kapsamında BİM'de fiyatlarda indirime gitti ve bu durum vatandaşın cebine olumlu yansıdı. 23 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli ev aletleri, teknolojik ürünler, akıllı telefon, kıyafetler, pijama takımları, elektrikli ısıtıcılar gibi birbirinden güzel ürünler yer alıyor.

Samsung Galaxy J3 Pro Cep Telefonu 23 Kasım Cuma günü BİM aktüel ürünler listesi kapsamında 1099 TL'den satışa çıkacak. Samsung Galaxy'nin ekran boyutu 5.0 inç, batarya kapasitesi ise 2400 mAH. 4.5 G destekleyen özellikleriyle bu telefon vatandaşların hizmetine sunulacak.