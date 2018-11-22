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ürünler yarın satışa çıkıyor! İşte 23 Kasım Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri kataloğu tam liste!

Onbinlerce kişinin araştırdığı ürünler listesi bu hafta da yine dopdolu! Geçtiğimiz hafta satışa sunulan ürünler yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalarak kısa sürede tükenmişti. gelecek hafta kataloğu belli da belli oldu. Yine birbirinden güzel ürünler Cuma günü itibariyle tüm marketlerde yerini alacak. 23 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM aktüel ve spot ürünleri tam sayfa listesi...

Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 09:53
BİM aktüel ürünler yarın satışa çıkıyor! İşte 23 Kasım Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri kataloğu tam liste!

güncel ürünler listesiyla siz de birbirinden farklı ve özel ürünleri indirimli fiyatlarıyla satın alma şansı yakalayın. Enflasyonla mücadele paketi kapsamında BİM'de fiyatlarda indirime gitti ve bu durum vatandaşın cebine olumlu yansıdı. 23 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli ev aletleri, teknolojik ürünler, akıllı telefon, kıyafetler, pijama takımları, elektrikli ısıtıcılar gibi birbirinden güzel ürünler yer alıyor.

Samsung Galaxy J3 Pro Cep Telefonu 23 Kasım Cuma günü kapsamında 1099 TL'den satışa çıkacak. Samsung Galaxy'nin ekran boyutu 5.0 inç, batarya kapasitesi ise 2400 mAH. 4.5 G destekleyen özellikleriyle bu telefon vatandaşların hizmetine sunulacak.

23 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

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BİM aktüel ürünler yarın satışa çıkıyor! İşte 23 Kasım Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri kataloğu tam liste!
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