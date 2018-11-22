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Deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında iptallere neden oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 07:54
Deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO

07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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Deniz ulaşımında aksama yaşanıyor
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