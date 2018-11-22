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'da seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

'ın merkez Kayapınar ilçesinde, olarak bilinen yerde, seyir halindeki otomobilden tabanca ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu, kaldırımda yürüyen 2 kişi vurularak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 07:00
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Olay gece yarısı Merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol'da meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilden, tabanca ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açıldı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Plakası ve sürücüsü belirsiz otomobil, kayıplara karışırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Rastgele ateş açtıktan sonra kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan 75 Metrelik Yol, yapılan incelemelerin ardından tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
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