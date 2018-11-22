Engelleri aşan seferberlik

Görmeyen gözleri ile okul yolunu tutup, "Dünyam harflerle ışık buldu" diyen Düzceli Birsen Yeşildağ... '21 yıldır felçliyim, yıllarca kendimi eve hapsettim ama bu seferberlik hayatla barıştırdı, her sabah okul için kilometrelerce tekerlekli sandalyeyle mücadele veriyorum" diyen Abdullah Usal... "Ben ilk kez tek başıma sokağa çıktım, yeniden doğdum" diyen işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Emine Şahin... Onlar okuma yazma seferberliğine katılıp, engelli vatandaşlara örnek olacak hikâyeler yazdılar... Eşinden gördüğü şiddet sonucu işitme ve konuşma yetisini kaybederek, bakıma muhtaç olan Emine Şahin Sivas'ta yaşıyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde başladığı kurstaki azmi ve başarısı ile parmak ısırtıyor. Emine hanım, öğrendiklerini konuşamıyor ama anlatamadıklarını, artık yazabiliyor. Emine hanım, okumayı söktükten sonra İŞKUR'un desteğiyle bir kamu kurumunda temizlik işçisi olarak işe başladı. Genç kadının tek hedefi maddi yetersizlik nedeniyle sevgi evlerine vermek zorunda kaldığı 9 ve 11 ve 13 yaşındaki üç kız çocuğunu yeniden almak ve onları okutmak...







ARTIK HAYALLERİNE YÜRÜYOR

Geçirdiği bir hastalık sonucu bebekken felç kalan 21 yaşındaki Abdullah Usal ise Şırnak'ta yaşıyor. Maddi imkânsızlık ve engeli nedeniyle okula gidemeyen Abdullah, artık tekerlekli sandalyesi ile sınıfın yolunu tutuyor. "Bana dünyayı açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a minnettarım" diyen Usal üniversiteye girmek istiyor. Usal, yaşadıklarını şöyle özetliyor: "Felçliyim, çocukluğumdan bu yana arkadaşlarımın okula gidişlerini ağlayarak izledim. Hayallerime yürüyemiyordum. Kursta okuyup, yazdım. Evdeki hapsim bitti. Birinci sınıfa kayıt yaptırdım. Hedefim üniversiteyi kazanmak... "







HUKUK OKUYACAK

Gözleri görmeyen ancak koca yüreğiyle okuyan Birsen Yeşildağ da engelli eşi ve hasta çocuklarıyla birlikte bu seferberlikle hayatı değişenlerden. Yüzde 90 görme engelli Yeşildağ, zihinsel engelli eşi ve biri kısmi görme engelli iki kızı ile hayata tutunuyor. Yeşildağ hedeflerini şöyle anlattı: "Kardeşlerim okudu ama gözlerim görmüyor diye ben okuyamadım. Okuyamadığım için dolandırıldım. Yıllarca içimde kalan bu ukde bir yıl önce başlayan bu seferberlikte bitti. Hayallere engel vurulamaz. Bunun için yıllar sürse de okuyup hukukçu olacağım..."

BUGÜN NELER OLDU