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Gümrük vergisi ödenmeyen 2 araç yakalandı

Jandarma Komutanlığı Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde gümrük vergisi ödenmemiş 2 araç yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 10:05
Gümrük vergisi ödenmeyen 2 araç yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Bulgaristan plakalı aracın gümrük vergisi ödenmeden kullanıldığı tespiti üzerine Y.C. ve aracı Küçükköy mahallesinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araç Ayvalık Gümrük Müdürlüğünde muhafaza altına alındı. 2. olay Sındırgı ilçesinin Akçakısrak mahallesinde yapılan yol kontrolünde Filistin uyruklu M.Y.M.A'nın kullandığı Bulgaristan plakalı aracın gümrük vergisinin ödenmediği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat ile araca el konularak, Bandırma Gümrük Müdürlüğüne muhafaza edilmek üzere teslim edildi.

Adli makamların talimatıyla otomobil sürücüleri Y.C. ve Filistin uyruklu M.Y.M.A. hakkında "5607 sayılı Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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Gümrük vergisi ödenmeyen 2 araç yakalandı
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