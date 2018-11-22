Gümrük vergisi ödenmeyen 2 araç yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Bulgaristan plakalı aracın gümrük vergisi ödenmeden kullanıldığı tespiti üzerine Y.C. ve aracı Küçükköy mahallesinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araç Ayvalık Gümrük Müdürlüğünde muhafaza altına alındı. 2. olay Sındırgı ilçesinin Akçakısrak mahallesinde yapılan yol kontrolünde Filistin uyruklu M.Y.M.A'nın kullandığı Bulgaristan plakalı aracın gümrük vergisinin ödenmediği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat ile araca el konularak, Bandırma Gümrük Müdürlüğüne muhafaza edilmek üzere teslim edildi.Adli makamların talimatıyla otomobil sürücüleri Y.C. ve Filistin uyruklu M.Y.M.A. hakkında "5607 sayılı Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.