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Kanser hastalarının ilaçlarını çaldılar

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Kanser hastalarının ilaçlarını çaldılar
İstanbul'da bir hastaneden tanesi 4 bin 300 euro olan 14 ithal kanser ilacını çalan hırsızlar yakalandı. Olay, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. 4 Kasım günü hastanenin kemoterapi ilaç hazırlama ünitesine giren maskeli bir hırsız, kanser hastaları için SGK tarafından yurt dışından ithal edilen ve tanesi dört bin 300 euro olan 14 kanser ilacı ile tanesi 50 lira olan beş kutu kanser ilacını çaldı. Soruşturma başlatan polis, eldiven ve maskeler takan hırsızın, geçmişte ilaç yolsuzluğu suçundan da gözaltına alınan eczane kalfası G.F. olduğunu belirledi. Şüphelinin olaydan sonra eczane kalfası Z.C.D. ile buluştuğu tespit edildi. Z.C.D. ve G.F. Küçükçekmece'deki adreste yakalandı. Adreste yapılan aramalarda kanser ilaçları ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli doktorlara ait çalıntı kaşeler ve 52 sahte reçete ele geçirildi. İki eczacı kalfası tutuklandı.
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Kanser hastalarının ilaçlarını çaldılar
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