Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağla G, Fatma İ, Huriye E, Rümeysa K, Elif Fatma T, Muhammet A. ve Melek H. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Büşra Ş, Büşra T. ve Sedat E. ise duruşmaya gelmedi.

Melek H. savunmasında, bildiği her şeyi önceki duruşmalarda en ince ayrıntısına kadar anlattığını söyledi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Melek H, "Öğretmenlik mezunuyum. Elime kalem, defter, kitap almış biriyim. Terör örgütüyle bir bağım yok." dedi.

Muhammet A. ise örgütle dershane yıllarında tanıştığını anlattı.

Maddi imkansızlık nedeniyle örgüt evinde kaldığını belirten Muhammet A, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdikleri ifadelerini tekrarladıklarını dile getirdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Büşra Ş. ile Muhammet A. 4 yıl 8 ay 7 gün, Sedat E. 3 yıl 1 ay 15 gün, Büşra T, Elif Fatma T. ve Melek H. 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Çağla G, Fatma İ, Huriye E. ve Rümeysa K'nin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

