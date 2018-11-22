Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

'daki / davasında karar

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10 sanıktan 6'sına, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezaları verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 12:44
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağla G, Fatma İ, Huriye E, Rümeysa K, Elif Fatma T, Muhammet A. ve Melek H. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Büşra Ş, Büşra T. ve Sedat E. ise duruşmaya gelmedi.

Melek H. savunmasında, bildiği her şeyi önceki duruşmalarda en ince ayrıntısına kadar anlattığını söyledi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Melek H, "Öğretmenlik mezunuyum. Elime kalem, defter, kitap almış biriyim. Terör örgütüyle bir bağım yok." dedi.

Muhammet A. ise örgütle dershane yıllarında tanıştığını anlattı.

Maddi imkansızlık nedeniyle örgüt evinde kaldığını belirten Muhammet A, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdikleri ifadelerini tekrarladıklarını dile getirdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Büşra Ş. ile Muhammet A. 4 yıl 8 ay 7 gün, Sedat E. 3 yıl 1 ay 15 gün, Büşra T, Elif Fatma T. ve Melek H. 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Çağla G, Fatma İ, Huriye E. ve Rümeysa K'nin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN