Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kıskançlık krizine girip eşini...

Kıskançlık krizine girip eşini...

’da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı gerekçesiyle evde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu koca, polis merkezine giderek teslim oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 18:02
Kıskançlık krizine girip eşini...
Katil koca gözaltına alınarak soruşturma başlatılırken, annenin cesedi morga kaldırıldı, aileden geriye kalan 2 küçük çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. kıskançlık krizine girerek 28 yaşındaki eşi F.G.'yi yaşadıkları evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezine giden koca, suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.
Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polisler, şahsı emniyette gözaltına aldı. Kocası tarafından bıçaklanan Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, halen gözaltında bulunan kocanın daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlık krizine girip eşini...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN