Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı

Lastik bottaki 40 havadan tespit edilip yakalandı

'in Seferihisar ilçesinden bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 40 , ekiplerince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:58
Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı

Güvenlik helikopteri, geçen salı günü saat 21.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi Ürkmez açıklarında lastik botta ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si Somali, 6'sı Yemen, 4'ü Orta Afrika, 4'ü Uganda ve 4'ü Senegal uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 31'i erkek, 7'si kadın ve 2'si çocuk olan kaçak grubu da kıyıya getirildi. Tüm kaçaklar, kimlik tespiti işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN