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Lüks otomobile çapraz ateş: 1 ölü

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Lüks otomobile çapraz ateş: 1 ölü
İstanbul Şişli'de inşaat işi yaptığı öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç'ın içinde bulunduğu lüks otomobil Perihan Sokak üzerinde 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Sürücü Murat Çarık araçta başından, kaçmaya çalışan Murat Bakaç da boynundan ve bacaklarından vuruldu. Saldırganlardan biri de seken kurşun nedeniyle ayağından yaralandı. Saldırganlar kaçarken hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti. Murat Çarık'ın kullandığı otomobilin 23 Eylül'de trafikten men edildiği öğrenildi.
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Lüks otomobile çapraz ateş: 1 ölü
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