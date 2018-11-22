Lüks otomobile çapraz ateş: 1 ölü

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İstanbul Şişli'de inşaat işi yaptığı öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç'ın içinde bulunduğu lüks otomobil Perihan Sokak üzerinde 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Sürücü Murat Çarık araçta başından, kaçmaya çalışan Murat Bakaç da boynundan ve bacaklarından vuruldu. Saldırganlardan biri de seken kurşun nedeniyle ayağından yaralandı. Saldırganlar kaçarken hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti. Murat Çarık'ın kullandığı otomobilin 23 Eylül'de trafikten men edildiği öğrenildi.