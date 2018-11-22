Makas terörü

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İstanbul'da TEM Otoyolu Hasdal mevkisi'nde emniyet şeridinde duran otomobile makas atarak seyreden başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik öldü. Kaza anı görüntülere yansıdı. Kaza, TEM Otoyolu Hamidiye mevkisi Ankara istikameti Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu girişinde geçen ay meydana geldi. Buna göre; otomobiliyle Beykoz'daki evine doğru giden Geyik, bilinmeyen bir nedenle otoyolda emniyet şeridinde durdu. İşe geç kaldığı için hızlı ve makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Mert A. ise önündeki kamyonu geçmek için emniyet şeridine girdi.Aniden şerit değiştirince park halindeki aracı fark edemeyen Mert A., Geyik'in otomobiline hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bulunduğu araç bariyerlere vurdu ve ters istikamete döndü. Geyik ve Mert A. ağır yaralandı. Geyik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar olu��an Mert A. ise hayati tehlikeyi atlattı. Kaza sonrası savcı bilirkişi raporu istedi. Kamera görüntülerini ve olay yerini inceleyen bilirkişi, 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen Mert A.'yı "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama" maddelerini ihlal ettiğinden 1. derece asli tam kusurlu buldu. Geyik ise "Reflektör veya buna benzer uyarıcı işaret koysaydı dahi meydana gelen kazadan kurtulamayacağı" ve kazanın oluşumuna etki etmediği için kusursuz bulundu. SABAH