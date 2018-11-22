Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! İşte İstanbul hava durumu...

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki, Doğu illerinde kar yağışını etkisini gösterirken Batı illerinde ise sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş da 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım Perşembe gününe ilişkin olarak hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin açıkladığı veriler eşliğinde bugüne ilişkin güncel hava durumu verilerini öğrenebilir, 5 günlük hava tahmin raporunu sorgulayabilirsiniz.