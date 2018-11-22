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'den son dakika uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! İşte hava durumu...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, ülke geneline ilişkin son hava tahmin raporlarını açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. hava durumu ise kuzey ilçelerde ağırlıklı olmak üzere sağanak yağışlı 15 derece olarak gözüküyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 09:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! İşte İstanbul hava durumu...

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki, Doğu illerinde kar yağışını etkisini gösterirken Batı illerinde ise sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş da 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım Perşembe gününe ilişkin olarak hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin açıkladığı veriler eşliğinde bugüne ilişkin güncel hava durumu verilerini öğrenebilir, 5 günlük hava tahmin raporunu sorgulayabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! İşte İstanbul hava durumu...
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