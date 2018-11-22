Onların gölge öğretmeni var

BUGÜN NELER OLDU

Otizmli çocuklar mevzuata göre kaynaştırma eğitimi alabiliyor ancak, eğitim hayatına atıldıkları zaman sınıfta ayrı bir öğretmenin bulunması gerekiyor. Sınıfta bir öğretmen varken ve ders işlerken, başka bir öğretmenin de özel eğitim gerektiren öğrenciyle ilgilenmesi gerekiyor. Veliler öğrencinin dersine eşlik edemiyor. Çocuklarının eğitimden geri kalmamasını isteyen veliler ise uzman tavsiyesiyle kendi çözümünü yaratmış. 'Gölge öğretmenlik' denilen yeni bir iş kolu ortaya çıkmış. Gölge öğretmenin ücretini aileler kendi imkanlarıyla karşılayabiliyor. Özellikle psikoloji mezunları arasından seçilen gölge öğretmenler ile ilgili okul yönetimi bilgilendiriliyor. Çocuğa sınıfta da eşlik eden gölge öğretmenler, hem kriz anında hem de eğitimi sırasında aktif görev alıyor. Gölge öğretmenlerden memnun kalan aileler bu yöntemin yasallaştırılmasını ve öğretmen ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyor. Bilgiç ailesi gölge öğretmen yöntemine başvuran ailelerden biri... Deniz Bilgiç'in oğlu Rüzgar 9 yaşında. 6 yıldır özel eğitim alıyor. Deniz Bilgiç, bu yıl devlet okulunda kaynaştırma eğitimine giden Rüzgar için doktor ve pisikolog tavsiyesiyle bir gölge öğretmen ile anlaştı. Küçük çocuk gölge öğretmeni iye okula gidip gelmeye başladı. Gölge öğretmeni sınıfta da Rüzgar'a eşlik ediyor. Anne Bilgiç, gölge öğretmenden sonraki süreci şöyle anlatıyor: "Rüzgar artık normal çocuklarla bir arada eğitim alıyor. Çok büyük gelişmeler kaydetti. Sosyal, espirili, çok sıcak bir çocuk. Hep 'Ben öldükten sonra ne olacak oğluma' diye düşünürdüm. Artık eğitimle bu hastalığı yeneceğimizi biliyorum. Çok yol kat ettik..." Otizmle birlikte yaşarken verdikleri mücadelelerini toplumun kesinlikle anlamadığının da altını çizen Bilgiç, "Bu hastalığa zengin hastalığı diyorlar. Bugüne kadar Rüzgar'ın özel eğitimini sponsorlarla, bağışlarla sürdürdük. Keşke bu sistem devlet eli ile yaygınlaşsa" diyor. Diğer bir anne Tülay Egeli... 6 yaşındaki oğlu Ege otizimli... Ege doğduktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Tülay Egeli önce işini bıraktığını ardından hayatını Ege'ye adadığını söylüyor. Ege'nin şimdi 6 yaşında olduğunu ve kreşe gittiğini anlatan anne Egeli "Benim çocuğumda bir sıkıntı var dediğimde doktorlar psikolojik bozukluk' dedi. Bir süre sonra öğrendik ki çocuğumuz otizmli. 6 aydır gölge öğretmen ile kreşe gidiyor. Gölge öğretmen, Ege'ye nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Gölge öğretmenlik genelde psikoloji, psikolojik danışmanlık okuyan öğrencilerin yaptığı bir iş. Onlarsız çocuklarımızı kaynaştırma eğitimine gönderemiyoruz" dedi.İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilimsel Komisyonu Üyesi Uzman Aile Hekimi Dr. Volkan Mutluer'in de 8 yaşında otizmli Özgür Efe adında bir oğlu var. Mutluer, bir yandan oğlunun hastalığı ile mücadele ederken, erken teşhis konusunda da bir aile hekimi olarak, ailelerin yanında yer alıyor. "Erken tanı çok önemli" diyen Mutluer, "Oğlum 3 yaşındayken teşhis konuldu. İçine kapanıktı. Tekrarlayan davranışları, sınırlı ilgi alanları vardı. Erken yaşta özel eğitime başladık. Şimdi devlet okulunda kaynaştırma öğrencisi. Gölge öğretmeni eşliğinde okuluna gidiyor. Bu gölge öğretmenler çok önemli. Ama aileler bazen bakıcı gibi seçiyor. Bu yanlış. Gölge öğretmen, çocuk tam bağımsızlığını kazanana kadar yanında olup, onu tehlikelere karşı koruyor. Öz bakım becerileri artınca gölge öğretmen yanında olmayacak" dedi.