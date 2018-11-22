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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 21 Kasım bilet sorgulama nasıl yapılır?

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 09:46
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 21 Kasım bilet sorgulama nasıl yapılır?

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (21 Kasım 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de.

Sayısal Loto çekilişi için süren heyecan sona erdi. Sayısal Loto çekilişi saat 21:40'ta yapıldı Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkıp büyük ikramiyeyi alabildi mi? Sayısal Loto'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor.

İşte sonuçlar...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 21 Kasım bilet sorgulama nasıl yapılır?
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