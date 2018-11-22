Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 21 Kasım bilet sorgulama nasıl yapılır?

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (21 Kasım 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de.

Sayısal Loto çekilişi için süren heyecan sona erdi. Sayısal Loto çekilişi saat 21:40'ta yapıldı Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkıp büyük ikramiyeyi alabildi mi? Sayısal Loto'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor.

İşte sonuçlar...