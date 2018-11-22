Yine kaçak maden yine facia

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, İ.A.'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında Salı akşamı metan gazı sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de katıldığı yaklaşık 10.5 saat süren çalışmanın sonunda maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri, tahlisiye ekibi tarafından dışarı çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada işçilerin yakınları güçlükle sakinleştirildi.Maden ocağında yaşamını yitiren işçilerden Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da 21 Haziran 2009'da İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybetmişti.Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.SABAH