70 milyon yıldır oradaydı! Tesadüfen bulundu...

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından üzerindeki çatlak ve kırıkların yoğun olması nedeniyle yerinde korunmasına karar verildi. Uzmanlar salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluştuğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.11.2018 11:12Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 11:13
Kayaaltı Mahallesi'ndeki dağda 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. Oltu'da yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu.