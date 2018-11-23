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'da caddeyi süpürürken buldu

Pursaklar’da bir kadın çektiği emekli maaşını düşürdü. Caddeyi süpürürken parayı bulan Pursaklar Belediyesi’nde görevli temizlik personeli parayı emniyete teslim etti. Temizlikçinin bu davranışı alkış aldı.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 09:34
Ankara'da caddeyi süpürürken buldu

Dün başkentte yürek ısıtan bir olay yaşandı. Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fatih Özmen, Yunus Emre Caddesi'ndeki çöpleri süpürdüğü sırada yol kenarında bin 260 TL para buldu. Bir an bile tereddüt etmeyen Fatih Özmen örnek bir davranış göstererek parayı Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Paranın bulunmasının ardından harekete geçen polis, paranın sahibine kısa sürede ulaştı. Emekli maaşını çektikten sonra kaybettiğini söyleyen Emine Karacaoğlu, isimli bir kadın elinde dekontu ile emniyete geldi. Bulunan para ile dekontu eşleştiren polis, parayı yaşlı kadına teslim etti.



BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Kaybolan parasını bulan ve emniyete teslim eden Özmen'e teşekkür eden Karacaoğlu, parası bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve Fatih Özmen'e hediye vermek istedi. Teklifi kabul etmeyen Fatih Özmen, "Bu bizim insanlık görevimiz, kesinlikle para kabul edemem. Sizin mutluluğunuzu görmek bizim için en güzel hediye" ifadelerini kullandı. Özmen, "Yerde poşet gördüm, süpürünce paralar yere saçıldı. Parayı görünce hemen şefimizi aradım, konuyu anlattım. Şef de müdürümüze haber verdi.

Bunu karakola teslim edelim dedik ve emniyete gittik. Parayı teslim ettik, tutanak tutuldu. Şahıs geldi, dekont ile karşılaştırma yaptılar ve teslim ettik"dedi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Fatih Özmen'i sosyal medya hesabından tebrik etti.

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Ankara'da caddeyi süpürürken buldu
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