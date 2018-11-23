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'daki kreş skandalına savcılık soruşturması

’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldı

Giriş Tarihi: 23.11.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 16:19
Ankara'daki kreş skandalına savcılık soruşturması

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı. Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor.

TEPKİ YAĞDI

Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki öğretmen vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.

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Ankara'daki kreş skandalına savcılık soruşturması
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