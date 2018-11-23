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Beş katlı binanın çatısı alev alev yandı

’da bir binanın çatısı alev alev yandı. itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 08:30
Beş katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Gökyer Sokak üzerindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısından henüz belirlenemeyen bir sebeple yükselen dumanları gören vatandaşlar tüm zillere basarak binada bulunan kişileri uyardı. Binadaki vatandaşlar apartmanı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çatıdaki alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, binanın çatısında büyük çaplı maddi zarar oluştuğu tespit edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beş katlı binanın çatısı alev alev yandı
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