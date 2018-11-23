Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namaz vakitleri

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ezan vakitleri araştırması yapan vatandaşlar cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını araştırıyor. Bizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne gibi illerimizde öğle ezanının ne zaman okunacağını ve Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırdık. İl il namaz vakitleri burada.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (İSTANBUL namaz vakitleri - Ankara namaz vakitleri)

15 milyon insanın yaşadığı Türkiye'nin nüfus popülasyonu açısından en fazla insan etkileşimi olan şehir İstanbul'da bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da 12: 56 'da okunacak öğle ezanının ardından Cuma namazı kılınacak. Şimdiden Allah kabul etsin.

'da okunacak öğle ezanının ardından Cuma namazı kılınacak. Şimdiden Allah kabul etsin. Ülkemizin başkenti olan Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara'da bilindiği gibi namaz vakitleri İstanbul'dan daha önce. Ankara'da Cuma namazı 12: 41 'den sonra okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

'den sonra okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. İzmir'de bugün Cuma namazı 13: 04 'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Şimdiden Allah kabul etsin.

'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Şimdiden Allah kabul etsin. Yeşil Bursa olarak tanımlanan doğa cenneti Bursa'da öğle ezanı 12: 56 'da okunacak. Bursa'da Cuma namazı da öğle ezanından sonra kılınacak.

'da okunacak. Bursa'da Cuma namazı da öğle ezanından sonra kılınacak. Ülkemizin en batısındaki illerden biri olan Edirne'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? Edirne'de 13:06'da okunacak öğle ezanının ardından cuma namazı kılınacak.