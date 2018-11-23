Garson, fırıncı ve aşçı arkadaşını öldürdü

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Sivas'ta sosyal tesiste görevli 2 kişi silahla vurularak öldürüldü. Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Karayolları sosyal tesisinin yemekhanesinde çalışan garson A.K. iş arkadaşı aşçı Özal Kızak ve fırıncı Mustafa Tutuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra geri dönen A.K. yanında getirdiği tüfekle Özal Kızak ve Mustafa Tutuş'a ateş etti. Silah sesini duyan diğer görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başlarından pompalı tüfekle vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.