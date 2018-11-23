İstanbul Sultanbeyli'de eczacıya 'vitamin hapı' dayağı

G.Ş. geçtiğimiz Cumartesi günü Aykut Dede'nin sahibi olduğu Sultanbeyli Eczanesi'ne gelerek ilaç satın aldı. Eczacı kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Eczanede bu sırada eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan vardı. Murat Alparslan kutusu açılmış ve kullanılmış vitamin hapını geri alamayacağını söyledi. Eczaneden ayrılan G.Ş. kısa süre sonra babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. K.Ş. de ilacı geri veremedi.

K.Ş ve G.Ş bunun üzerine Soysal Dede ile Murat Alparslan'a saldırdı. Eczanenin içinde başlayan tartışma dışarı taştı. K.Ş. ve G.Ş., Soysal Dede ile Murat Alparslan'ın tekme-tokat dövüp yerlerde sürükledi. Murat Alparslan G.Ş.'nin başına attığı tekmeyle baygınlık geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Soysal Dede ve Murat Alparslan iki kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri de delil olarak savcılığa sundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında poliste ifadeleri alınan K.Ş. ve G.Ş., ilacı reçeteye dahil sandıklarını, darp olayının karşılıklı gerçekleştiğini söyledi. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"ECZACILAR OLARAK KORUNMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, eczacılarla vatandaşların sık sık karşı karşıya geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle antibiyotiklerin reçetesiz satışı yasaklandıktan sonra çok olay oldu. Vatandaş kendisinden mutlaka reçete isteyen eczacıya saldırdı. Nöbetlerde sık sık yaşanıyor bu. Bizler vatandaşlara çıkan muayene ücretlerini de tahsil ediyoruz. Vatandaş bunu ödemek istemiyor. Bunu tahsil etmezsem devlet benden istiyor. Vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Eczaneler şiddete son derece açık ve korunaksız halde. Sağlıkta Şiddet Yasası gündemde. Biz de eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını isteriz. Bunun yolu cezaların arttırılması, ayrı bir ceza tanımlaması ise biz bunu istiyoruz."