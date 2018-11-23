Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 17 vilayette aranan büyücü, F serisi dolarlarla yakalandı

17 vilayette aranan büyücü, F serisi dolarlarla yakalandı

Türkiye'nin 17 ilinde aranan ve halk arasında "Kesira" olarak bilinen büyücü, üzerinde 'nün sembolü olarak bilinen F serisi dolarlarla güven timleri tarafından Bursa'da yakalandı. Büyücünün cep telefonundan çıkan mesajlar polisi şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 15:01
17 vilayette aranan büyücü, F serisi dolarlarla yakalandı

Hakkında 47 ayrı dosya bulunan ve halk arasında Kesira, Feyzullah Hoca ve Süleyman Hoca olarak bilinen büyücü Sonay İncekara (40) Bursa'da yakalandı. İncekara'nın üzerinden çıkan ve FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar dikkati çekti. İncekara'nın telefonunda yapılan ilk incelemede birçok kadının 'Hocam kısmetım kapalı, aşk büyüsü yapar mısın? Fiyatı nedir?' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, büyücünün Bursa'da olduğuna dair aldıkları ihbarı değerlendirerek şahsı takibe aldı. Uzun süre takip edilen İncekara güven timleri tarafından kaldığı evde yakalandı. İncekara'nın kaldığı evde ve üzerinde yapılan aramalarda 15 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 laptop, 1 tabanca, 8 fişek, 8 sahte nüfus cüzdanı ve sahte ehliyet ile 150 bin lira para ele geçirildi. İncekara'nın yakalandığı evde kalan 5 kişi de gözaltına alındı. İlk işlemleri için emniyete götürülen büyücü ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bebeğini ölüme terk eden anne ile anneanne ve dayıya ömür boyu hapis

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
17 vilayette aranan büyücü, F serisi dolarlarla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN