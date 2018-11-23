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Küçük çocuğa akıl almaz işkence

'da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 10:12
Küçük çocuğa akıl almaz işkence

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

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Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.

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Küçük çocuğa akıl almaz işkence
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