Küçük çocuğa akıl almaz işkence

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

AĞZINA BASTIRIP ŞİDDET UYGULADI



Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.