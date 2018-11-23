Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu

'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! - ve il il hava durumu

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları geliyor. Günlerdir özellikle Marmara bölgesinde ani bastıran sağanak yağışlara vatandaşlar hazırlıksız yakalanıyordu. Sabah evden çıkmak için hazırlanan bireyler arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak' 'Bugün yağmur yağacak mı' sorularına yanıt arıyorlar. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışlarının da başlaması ile birlikte yine vatandaşların merak ettikleri sorular arasında Bugün kar yağacak mı? sorusu da geliyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den gelen tüm hava durumu bilgilerini hazırladık...

Giriş Tarihi: 23.11.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 09:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle son günlerde havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve sağanak yağış ve karın etkisini sürdürmesi vatandaşların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için meteoroloji'den gelen son hava durumu bilgileri ve yağış uyarılarını paylaşıyoruz. İşte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri ve yağış uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sabah evden çıkmadan önce aratmalar oldukça sıklaşıyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN