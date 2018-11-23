Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle son günlerde havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve sağanak yağış ve karın etkisini sürdürmesi vatandaşların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için meteoroloji'den gelen son hava durumu bilgileri ve yağış uyarılarını paylaşıyoruz. İşte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri ve yağış uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sabah evden çıkmadan önce aratmalar oldukça sıklaşıyor. İşte il il hava durumu tahminleri...