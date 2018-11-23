Müşterinin saçını yakan kuaföre yaralama cezası

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Kahramanmaraş'ta saçını boyatmak isteyen S.B., kuaför salonunda yapılan işlemin ardından saçlarının yandığı gerekçesiyle rapor alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılan ve 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadın kuaföre, "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi. S.B'nin avukatı Emine Nalçacı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin saçlarını boyattığı sırada derisinde birinci derece yanık meydana geldiğini, bu nedenle açılan davada kuaföre "taksirle yaralama" suçundan para cezası verildiğini söyledi.