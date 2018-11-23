Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Müşterinin saçını yakan kuaföre yaralama cezası

Müşterinin saçını yakan kuaföre yaralama cezası

Giriş Tarihi: 23.11.2018
Müşterinin saçını yakan kuaföre yaralama cezası
Kahramanmaraş'ta saçını boyatmak isteyen S.B., kuaför salonunda yapılan işlemin ardından saçlarının yandığı gerekçesiyle rapor alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılan ve 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadın kuaföre, "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi. S.B'nin avukatı Emine Nalçacı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin saçlarını boyattığı sırada derisinde birinci derece yanık meydana geldiğini, bu nedenle açılan davada kuaföre "taksirle yaralama" suçundan para cezası verildiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müşterinin saçını yakan kuaföre yaralama cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN