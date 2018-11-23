Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 10:30
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Denizli- Muğla Karayolu Özlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Turan'ın kullandığı 78 SH 404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Hasan Turan (68) ve eşi Ayşe Turan (64), araç içinde sıkıştı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden yaralı kurtarılan çift, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN