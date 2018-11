Su altının yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

Onlar cesaretleriyle büyülüyorlar. Su altında bir yıldız gibi parlıyorlar. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencisi Otizm ve Down sendromlu çocuk ve gençler, tutkuyla dalış sporlarına bağlı. Su altını ise "özgürlük" olarak tanımlıyorlar. Öyle ki "Orada başka bir dünya var" diyorlar. Havuzda çalışma yaptıkları gibi Beykoz ve Saros'ta da dalış fırsatı bulan Uğur Morkoç, "Balıkları yakalamaya çalışıyorum ama kaçıyorlar. O kadar güzel ki maviliklerde olmak" diyor. Özgür Sünger ise "Suyun altında bana bir özgürlük geliyor" diye tanımlıyor, o suyun anlatındaki büyülü dakikalarını.Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SAS komandoları ve 1. sınıf dalgıçlarla bile daldılar. Önce zodyak botla denize açılan sporcular, 8 metre derinliğe tüplü dalış yaptı. Dalış hocası Ferhat Yalgın'ın antrenörlüğünde haftada bir çalışan öğrenciler, o gün hayatlarının en mutlu gününü yaşıyor. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü'nün belediyenin kapalı yüzme havuzundaki çalışmalarını yerinde izledik. İşte onların kendi anlatımlarıyla su altındaki dünya:5 yıldır yüzüyor. Annesi Semiha Morkoç "Uğur çok içine kapanıktı. Toplum arasına girmiyordu. Şimdi ise Bağcılar Belediyesi'nin Engelliler Sarayı'nda sanatsal etkinliklere katılıyor. Tiyatro bile oynuyor. Devlet okulunda okudu. Aşçılığa büyük bir merakı var. Beraber mutfağa giriyoruz. İnşallah aşçı olur" dedi. Uğur ise dalış macerasını "Suyun altı bambaşka dünya" diye anlatıyor.Kimi zaman yüzüyor, en çok da dalıyor. Özgür "Suyun altında bana bir özgürlük geliyor" diyerek yaptığı sporu tanımlıyor. Sporun dışında o da arkadaşı Uğur gibi belediyenin kurs programlarından yararlanıp, ahşap boyuyor, tarımla uğraşıp mantar yetiştiriyor. Bir de kendisine iş verirlerse bir kafetaryada çalışmak istediğini belirtiyor.Annesi Fatma Karalı ile birlikte dalış derslerine geliyor. Annesi, Oğuzhan'ın havuza geleceği günü iple çektiğini söylüyor. 2.5 yaşında Oğuzhan'a teşhis konduğunu belirten Karalı, özel eğitimle Oğuzhan'ın çok yol kat ettiğini söyledi. 7 yaşında devlet koruması altına alındığını söyleyen Karalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri'yle (OÇEM) Oğuzhan'ın hayatının değiştiğini belirterek "4 yaşında okuma yazmayı öğrendi. Şimdi iş eğitim okuluna gidiyor. Suyun altında ise bambaşka bir Oğuzhan oluyor. Düşler dünyasına dalıyor" dedi.Annesi Miraç Girgin, "İkizi üniversite okuyor. Özel eğitim öğretmeni olacak. İkizi otizmli diye özel eğitime adadı kendini. Miraç, su altına dalmayı çok seviyor ama henüz yeni. Burada olmayı çok seviyor" dedi.PSİKİYATRİST Prof. Dr. Arif Verimli, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açarak, otizm, asperger, down sendromu, srebral palsi (beyin felci), disleksi (okuma ve öğrenme güçlüğü) hastası olan çocukların yanında yer aldı. Verimli, "Bir psikiyatrist olarak bir merkez açmamın nedeni, halkın bizden istemesiydi. 'Hocam siz bir okul açsanız' dediler. Ben de açtım. Onların yanındayım. Bu hastalıklarla ilgili TBMM'de kurulan araştırma komisyonu da her zaman destekçisiyim" dedi. Verimli, "Aileleler artık devletin verdiği bu imkânlardan faydalanabiliyorlar. Çocuklarını evde gizlemiyorlar" diye konuştu.BU KAFEDE ÇALIŞANLAR ÇOK ÖZEL. DOWN SENDROMU DERNEĞİ KAÇ GENCİ İŞ SAHİBİ YAPTI. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANINA GÖRE DOWN SENDROMUNUN ARTIŞI KADININ ANNELİK YAŞI...