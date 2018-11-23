Tokat’ta iki kişi evde ölü bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde iki kişi, evlerinde ölü bulundu. Şeyhali Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüyük (66) ile Hatice Korkmaz'dan (72) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren polis ekipleri, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Hüyük'ün cenazesi Zile ilçesinde toprağa verildi. Korkmaz'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi. İlk belirlemelere göre Hüyük ve Korkmaz'ın boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

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