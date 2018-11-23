Yaralı sürücü kazma ile kurtarıldı

Kaza, Veletler köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip'ten Osmancık istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydaş (34) yönetimindeki 34 FL 6686 plakalı beton mikseri, Veletler köyü yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Araç içerisinde sürücünün sıkıştığının belirtilmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ekipleri de sevk edildi. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık görevlileri seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri beton mikserinin camını kazma ile kırarak yaralıyı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



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