- Yaşlı kadın alevler arasında can verdi(Fotoğraflı)Suat SalgınBALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan ev yangınında, 95 yaşındaki yaşlı kadın alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Gömeç'in Hacıhüseyinler Mahallesi'nde bugün saat 11.30'da Ayşe Demirtaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede evin her yanının alevler içinde kalması üzerine hemen itfaiyeye haber verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gömeç İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ancak yangının büyük olması üzerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 personel ile su ikmal aracı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında tek katlı ev küle dönerken, alevler arasında kalan 95 yaşındaki Ayşe Demirtaş yanarak can verdi.(SS-MŞ)23.11.2018 13:46:06 TSINNNN