‘Ameliyatta enfeksiyon kaptı’ iddiası

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Kocaeli Kartepe'de yaşayan Yasemin ve Murat Güney çiftinin oğulları Gürkan Güney'e, 1 Ağustos'ta beyincik tümör�� teşhisi konuldu. Doktorların acilen ameliyat edilmesi gerektiğini söylediği 16 yaşındaki Güney, 2 Ağustos'ta ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 9 saat ameliyatta kalan Gürkan, ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinden 3 gün sonra durumu kötüleşen Gürkan Güney, ailesi tarafından yine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada ameliyat sonrasında enfeksiyon kaptığı tespit edilen Gürkan Güney, tekrar tedaviye alınarak beline diren takıldı. İkinci gelişinde hastanede 21 gün kalan Gürkan, uygulanan enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesi, taburcu olduktan 25 gün sonra Gürkan'ın yürüme ve konuşma yetisini kaybetmeye başlaması üzerine çocuklarını bu kez Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Kontrolleri tekrar yapılan Gürkan Güney'in, geçirdiği ameliyatın tamamlanmadığı ve tümör dokusunun bir kısmının alınamadığı belirlendi. İkinci kez ameliyat olması gereken Gürkan Güney, bu kez İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat edildi. Konuşamayan ve yürüyemeyen Güney'in görme ve duyma yetilerinde de azalma olduğu belirtildi. Baba Murat Güney, oğlunun ameliyat olduğu hastanede enfeksiyon kaptığını öne sürerek, "Çocuğumuz şu anda yürüyemiyor, gözlerinde yüzde 50'ye yakın görme kaybı var, sağ kulağı duymuyor, mideden besleniyor, kesinlikle yutkunamıyor. Şu an Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyor" dedi. Baba Murat Güney, oğlunun enfeksiyon kaptığını ileri sürdüğü Ümraniye Araştırma Hastanesi'ndeki görevliler hakkında şikayetçi olacağını belirtti. DHA