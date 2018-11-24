Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve yapmış oldukları istihabari çalışmalar neticesinde, Ankara'daki özel bankalara ait 500'den fazla ATM'den, vatandaşların yatırdığı paraların hesaplara yatmadığını ve bir kişinin bu paraları çaldığını belirledi. Bunun üzerine bankamatiklerde incelemelerde bulunan ekipler, şahsın sahte kart kullanarak, ATM para yatırma bölgesini açtığını ve mekanizmanın içerisini bozduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, 200'den fazla ATM'nin kamera kayıtlarını inceleyerek M .A.'yı (45) tespit etti.

ÇÖPÇÜ KILIĞINDAKİ POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Şahsı takibe alan Siber Suçlar ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ATM'de M. A.'nın bir şeyler yaptığını gördü. M. A.'nın yanına yaklaşan 'çöpçü' kılığındaki polisler, M. A.'nın tekrar para çaldığını belirledi. Hemen operasyonun düğmesine basan çöpçü kılığındaki özel ekipler, M. A.'yı suçüstü gözaltına aldı. O anlar ise anbean polis kamerası tarafından kaydedildi.

ATM dolandırıcılarının yeni yöntemi "cımbız"

CIMBIZLA PARALARI ÇALMIŞ

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırmada, M. A.'nın ATM'ye gelerek sahte bir kartla para yatırma mekanizmasını açtığını ve açtığı o mekanizma içerisini bozduğu belirlendi. Ayrıca M. A.'nın bozduğu ATM etraflarında beklediği ve gelen vatandaşların para yatırıp ATM'den ayrılmasıyla ATM'ye gelerek, para yatırma mekanizmasından çakı, fener ve cımbız yöntemiyle paraları çalarak vatandaşları mağdur ettiği saptandı.

İLK DEFA KULLANILAN 'CIMBIZ' YÖNTEMİ

Öte yandan emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce böyle bir yöntemin kullanılmadığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.