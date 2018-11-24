Bir Zamanlar Çukurova: Rakipsiz birinci

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atv'de perşembe akşamları yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 13.67 izlenme oranı ve yüzde 30.61 izlenme payı, AB'de yüzde 11.30 izlenme oranı ve yüzde 27.34 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 13.64 izlenme oranı ve yüzde 29.60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da, intikam duygusu ikiye katlandı. Artık yapılan her plan, bir öncekinden daha tehlikeli ve acımasız! Gözünü karartıp, oğluyla birlikte çiftlikten kaçan Züleyha, uçsuz bucaksız Adana'da bir avuç umuda tutunuyor. Tam rahat bir nefes alacakken, Demir'in ayak sesleri ile yıkılan Züleyha'nın, İstanbul yolculuğu da başlamadan son bulmuş oldu. Demir'in 'Oğlumu ver, sen nereye istiyorsan git' tepkisiyle karşılaşan Züleyha, kaçmadan önce yanına aldığı silahı kafasına dayayıp Demir'i tehdit etti. Tüm acımasızlığıyla Züleyha'nın karşısında duran Demir, 'çek tetiği' deyip Züleyha'yı iyice çaresiz bıraktı. Peki, Züleyha aşkı uğruna ölümü göze alabilecek mi? 'Bir Zamanlar Çukurova' her perşembe atv'de. Sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova konuşuldu. Dizinin bölüm etiketi #BirZamanlarÇukurova, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. MAGAZİN S ERVİSİ