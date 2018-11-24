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Drone ile hastaneler arası organ taşındı

Giriş Tarihi: 24.11.2018
ABD'DE, ilk kez bir insan organının drone (insansız hava aracı) ile hastaneler arasında başarılı şekilde taşındığı duyuruldu. Özel tasarlanmış konteynıra konulan böbrek, çevresel faktörlerden etkilenmeden insansız hava aracıyla başarılı şekilde bir hastaneden başka bir hastaneye nakledildi. Piyasada satılan bir insansız hava aracının kullanıldığı araştırmada, konteynırın içine taşıma sırasındaki sıcaklık, basınç, irtifa, titreşim ve konum bilgilerini izlemek için özel cihaz yerleştirildi. 14 uçuş boyunca değişiklikleri test eden araştırmacılar, hastaneler arası ulaşımda aracın saatte maksimum 67.6 km. hıza çıkabildiğini ve 4.8 km. mesafe aldığını tespit etti. Çalışma sonunda, böbrek sıcaklığının ve taşındığı konteynır içindeki atmosferin değişmediği gözlenirken, daha sonra yapılan biyopsi sonuçları da uçuşun, böbreğin yapısal bütünlüğünü etkilemediğini ortaya koydu. AA
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Drone ile hastaneler arası organ taşındı
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