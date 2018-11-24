Eşini pompalı tüfekle öldürdü

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Hatay'da, 28 yaşındaki Çetin Dikbaş, kendisinden boşanmak istediği için tartıştığı eşi Emine Dikbaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çift arasında, önceki gece başlayan tartışma kısa sürede büyüdü, Emine Dikbaş boşanmak istediğini söyledi. Çetin Dikbaş ise evdeki pompalı tüfekle genç kadına ateş etti. Emine Dikbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler Çetin Dikbaş'ı gözaltına aldı. Olay sırasında uyudukları belirtilen, çiftin biri kanser hastası 3 çocuğu yakınlarına teslim edildi.