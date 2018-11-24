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Eşini pompalı tüfekle öldürdü

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.11.2018
Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Hatay'da, 28 yaşındaki Çetin Dikbaş, kendisinden boşanmak istediği için tartıştığı eşi Emine Dikbaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çift arasında, önceki gece başlayan tartışma kısa sürede büyüdü, Emine Dikbaş boşanmak istediğini söyledi. Çetin Dikbaş ise evdeki pompalı tüfekle genç kadına ateş etti. Emine Dikbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler Çetin Dikbaş'ı gözaltına aldı. Olay sırasında uyudukları belirtilen, çiftin biri kanser hastası 3 çocuğu yakınlarına teslim edildi.
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Eşini pompalı tüfekle öldürdü
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