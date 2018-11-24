‘Etek giysin’ sözü tahrik sayıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kağıthane'degeçen yıl 20 Kasım'da kendisine benzemeyen bebeğine DNA testi yaptırınca bebeğin ortağı Cemil Şanlı'dan çıkması üzerine ortağını öldüren Okan Alçıtepe için 21 yıla kadar hapis istendi. Ölen Şanlı'nın, 'Etek giyip dolaşsın', 'Sen nasıl delikanlısın' sözleri tahrik sayıldı. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki görüşünde sanık Okan Alçıtepe için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı ruhsatsız silah ve haksız tahrik altında cinayetten sanığın 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Taraflar savunma için süre istedi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ertelendi.