Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Etek giysin’ sözü tahrik sayıldı

‘Etek giysin’ sözü tahrik sayıldı

Giriş Tarihi: 24.11.2018
‘Etek giysin’ sözü tahrik sayıldı
Kağıthane'de geçen yıl 20 Kasım'da kendisine benzemeyen bebeğine DNA testi yaptırınca bebeğin ortağı Cemil Şanlı'dan çıkması üzerine ortağını öldüren Okan Alçıtepe için 21 yıla kadar hapis istendi. Ölen Şanlı'nın, 'Etek giyip dolaşsın', 'Sen nasıl delikanlısın' sözleri tahrik sayıldı. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki görüşünde sanık Okan Alçıtepe için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı ruhsatsız silah ve haksız tahrik altında cinayetten sanığın 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Taraflar savunma için süre istedi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ertelendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Etek giysin’ sözü tahrik sayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN