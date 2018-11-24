İtfaiyeci tutup mahallesini kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan ve etkileri hala devam eden orman yangınlarının yankıları sürüyor. 600 kişiden hâlâ haber alınamayan, 84 kişinin ölümüne ve 13 bin 500 evin kül olmasına neden olan alevler, birbirinden ünlü isimlerin evini de yutmuştu. Yangından evi zarar görmeyenlerin arasında ise dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardaşyan da bulunuyor. Kardaşyan ve rapçi eşi Kanye West'in 60 milyon dolar değerindeki lüks malikânelerini özel itfaiye ekipleri tutarak kurtardığı ortaya çıktı. Ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in programına konuk olan Kardaşyan eleştiriler için "İnsanlar yanılıyor. Biz sadece kendi evimizi kurtarmadık. Evimiz mahallenin tam köşesinde. Yani alevler bizim eve sıçrasaydı, bu bütün mahallenin sonu olurdu. Dolayısıyla onlarca kişinin de hem hayatını hem de evlerini kurtardık" dedi. Kardaşyan ayrıca eşi Kanye West ile yangından etkilenen ailelere 500 bin dolara yakın para yardımında da bulunduklarını açıkladı. DIŞ HABERLER