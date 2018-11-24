Son dakika haber: Bebeği ortağından çıktı! Sözleri tahrik sayıldı
İstanbul Kağıthane'de kendisine benzemeyen bebeğine DNA testi yaptırınca bebeğin ortağı Cemil Şanlı'dan çıkması üzerine ortağını öldüren Okan Alçıtepe için daha önce müebbet hapis istemiyle dava açılmış, ölen Cemil Şanlı'nın sözlerinin tahrik sayılmasından dolayı Alçıtepe'ye 21 yıl hapis istendi.
Giriş Tarihi: 24.11.2018 11:39
Kâğıthane'de ortağı Cemil Şanlı'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Okan Alçıtepe için 21 yıla kadar hapis istendi.