Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haber: Öğrencisiyle ilişki yaşadı! Savunması şoke etti

Son dakika haber: Öğrencisiyle ilişki yaşadı! Savunması şoke etti Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi A.A.'nın (38), aynı okuldaki öğrencisi ve sevgilisi G.B.A.'yı (27) dövdüğü gerekçesiyle, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. A.A. savunmasında, "1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanı darp etsem sonuçları bu olmazdı. Şiddet uygulamadım" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 24.11.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 15:02