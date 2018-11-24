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Son dakika haber: Öğrencisiyle ilişki yaşadı! Savunması şoke etti

Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi A.A.'nın (38), aynı okuldaki öğrencisi ve sevgilisi G.B.A.'yı (27) dövdüğü gerekçesiyle, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. A.A. savunmasında, "1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanı darp etsem sonuçları bu olmazdı. Şiddet uygulamadım" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.11.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 15:02
Son dakika haber: Öğrencisiyle ilişki yaşadı! Savunması şoke etti

Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü son sınıf öğrencisi G.B.A., aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan eski sevgilisi A.A.'nın geçen yıl 10 ve 29 Ekim tarihlerinde kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, A.A. hakkında 'hakaret, tehdit ve yaralama' suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, A.A.'nın, hakaret ve tehditte bulunduğu G.B.A.'nın ayak parmağını kırdığı, vücudunda basit tıbbi müdahaleyle iyileşmeyecek hafif kırığa yol açan şiddet uyguladığı anlatıldı.

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Son dakika haber: Öğrencisiyle ilişki yaşadı! Savunması şoke etti
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