Tank bile bulabilirlermiş

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İstanbul polisinin sosyal medyada silah satışı yapanlara yönelik operasyonundan iki ayrı çete çıktı. Gözaltına alınan 60 şüpheliden 7'sinin yazışmaları dehşete düşürdü. İstanbul Emniyeti Organize Suçlar ile Siber Suçlar şube müdürlüklerinin internetten ruhsatsız silah ve pompalı av tüfekleri satanlara yönelik önceki günkü baskınlarda 48 kişi daha gözaltına alındı. Ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı ise 38'e, gözaltına alınan zanlı sayısı ise 60'a yükseldi. Polis, ayrıca bir çelik yelek, 17 şarjör ve bin 23 mermi de ele geçirmişti. Şüphelilerden bazılarının birbirleriyle bağlantılı oldukları, organize şekilde hareket ettikleri ve 7 kişilik bir grubun ise iki ayrı çete kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Silah satışı yapan şüphelilerin kendi aralarındaki kişisel ve açtıkları sohbet grupları yazışmalarında, "Silahın kralı bizde. Sıfır kurusıkı da dâhil ne ararsan bizde var. Silah kolay, müşteri isterse tank bile buluruz" ifadeleri dikkat çekti. Şüphelilerin "Tehdit yetmez, suikast düzenleyin" şeklindeki suça özendirici yorumlarla satışı artırma çabası 'pes' dedirtti.