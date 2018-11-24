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Tartıştığı babasını tabancayla vurarak ağır yaraladı

'ın ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.11.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 13:44
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Hacı Ali Z. (34), Çarşı Mahallesi'ndeki evinde, aile içi geçimsizlik nedeniyle oğlu İbrahim Z. (15) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Z, babası tuvalette olduğu sırada kapının ardından tabanca ile rastgele ateş etti.

Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Hacı Ali Z, sürünerek ulaştığı telefonla aradığı kardeşinden yardım istedi.

Kardeşinin yönlendirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Hacı Ali Z, yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İbrahim Z, Kovancılar ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Hacı Ali Z'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Tartıştığı babasını tabancayla vurarak ağır yaraladı
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