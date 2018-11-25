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Arkadaşını öldürdü 'yanlışlıkla oldu' dedi

Ümraniye'deki bir kafenin sahibi Mehmet Bağcı (49), arkadaşı Soner T. tarafından başından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kayıplara karışan Soner T., 'da yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı, ''Doldur boşalt yaparken yanlışlıkla vurdum'' iddiasında bulundu.

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.11.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 16:07
Arkadaşını öldürdü 'yanlışlıkla oldu' dedi

Olay, 10 Kasım Cumartesi günü Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi Mehmet Bağcı (49) ve arkadaşı Soner T. (32) akşam saatlerinde kafe boşaldıktan sonra beraber oturup sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Soner T. çıkardığı silahıyla Mehmet Bağcı'yı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Bağcı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner T. ise olay yerinden kaçtı.

DOLDUR BOŞALT YAPARKEN VURDUM

Hastanede tedavi altına alınan Bağcı, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Soner T. ise Bursa'da gözaltına alındı. Soner T. ifadesinde, "Mehmet Bağcı ile kafede oturup sohbet ediyorduk. Konu silahlardan açıldı. Ben de ayağa kalkıp silahımı çıkardım. Doldur boşalt yaparken silah ateşlendi. Bilerek yapmadım, yanlışlıkla oldu'' dedi. Soner T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arkadaşını öldürdü 'yanlışlıkla oldu' dedi
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