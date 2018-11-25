Attan düşen jokeyler yaralandı

Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana Yeşiloba Hipodromunda yapılan 6. koşuda Halis Karataş ve Velat Demir'in Ateşbibi ve Cibek Oğlu isimli safkanlardan düştüğü belirtildi.

Karataş'ın göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen yaralanmaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir. İlk anda bir şikayeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.