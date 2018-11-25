Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Engin Altan Düzyatan affetti, savcı hapis istedi

affetti, savcı hapis istedi

Oyuncu ve bir işadamını dolandıran 2 zanlı için savcı, şikâyetlerin geri çekilmesine rağmen 3.5 yıla kadar hapis istedi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.11.2018
Engin Altan Düzyatan affetti, savcı hapis istedi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile işadamı Emre Kural'ı, "Valilik özel kalem müdürlüğünden arıyoruz. Akülü araba alacağız" diye dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığın davası sürüyor.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen ikinci duruşmada mağdurlardan işadamı Emre Kural'ın avukatı, "Bizim zararımız karşılanmıştır. Şikâyetimiz yoktur" dedi. Davası ayrılarak Beykoz Adliyesi'ne gönderilen diğer mağdur Engin Altan Düzyatan'ın da şikâyetinden vazgeçeceği bildirildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikâyetinden vazgeçmelerine rağmen tutuksuz iki sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanıklar Hacı Emin C. ve Utku Kemal K. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak 1 yıldan 3.5'ar yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme karar için duruşmayı erteledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engin Altan Düzyatan affetti, savcı hapis istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN